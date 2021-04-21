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НБУ перерахував частину прибутку за минулий рік: скільки отримав держбюджет

Новость на русском → Україна, Середа 21 квітня 2021 10:42
НБУ перерахував частину прибутку за минулий рік: скільки отримав держбюджет Фото: НБУ заплатив до держбюджету на 8,6 млрд гривень менше, ніж встановлено законом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) 20 квітня перерахував 24,4 млрд гривень свого прибутку за минулий рік до державного бюджету України. Усього НБУ отримав за 2020 рік 40,7 млрд гривень прибутку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Цьогоріч за узгодженням із Міністерством фінансів України вирішено перерахувати відразу всю суму прибутку НБУ", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, НБУ перерахував на 8,6 млрд гривень менше, ніж це встановлено законом про держбюджет на 2021 рік (33 млрд гривень).

Водночас прогнозований раніше Національним банком прибуток до перерахування в держбюджет-2021 становив 22,6 млрд грн.

Нагадаємо, Рада Національного банку України (НБУ) затвердила розподіл прибутку НБУ до розподілу за 2020 рік. До держбюджету буде перераховано 24,4 млрд гривень із загальної суми 40,7 млрд гривень, решта (16,3 млрд гривень) спрямовуватиметься на збільшення загальних резервів центрального банку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України 1 квітня 2020 року перерахував 42,72 млрд гривень свого прибутку за 2019 рік до державного бюджету України. Минулого року за узгодженням із Міністерством фінансів України було вирішено перерахувати до державного бюджету відразу всю суму прибутку Національного банку.

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