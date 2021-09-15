Кабмін затвердив держбюджет - 2022: основні показники

Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Бюджет розрахований на діючій податковій базі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Кабміну 15 вересня, яке транслювалося на Youtube .

Як зазначив на засіданні міністр фінансів Сергій Марченко, проект розроблений на основі бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

Макропоказники

За словами Марченка, зростання реального ВВП України очікується на рівні 3,8%, інфляція (грудень до грудня) складе 6,2%, середній курс гривні до долара - 28,6-28,7 грн/долар.

Очікується, що номінальний ВВП України складе 5368,7 млрд гривень, середньомісячна зарплата 15 258 гривень, рівень безробіття - 8,5%.

Параметри бюджету

Згідно презентації держбюджету, доходи держбюджету - 2022 складуть 1277,7 млрд гривень, що на 161,7 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. Витрати зростуть на 103,1 млрд гривень до 1465,7 млрд гривень. Дефіцит держбюджету запланований на рівні 188 млрд гривень.

"Баланс доходів державного бюджету розрахований на діючій податковій базі", - сказав Марченко

При цьому він додав, що за умови прийняття законопроекту 5600 доходи зростуть на 30 млрд гривень.

Медицина, освіта, оборона

Марченко повідомив, що витрати на медицину у 2022 році зростуть на 35,8 млрд гривень до 197,2 млрд гривень. На освіту видатки складуть 185,6 млрд гривень, що на 16,7 млрд гривень більше, ніж торік. Витрати на сектор безпеки і оборони витрати зростуть на 52,1 млрд гривень до 319,4 млрд гривень.

Пенсії та субсидії

Видатки соціальний захист у 2022 році зростуть до 320,1 млрд гривень. На пенсійне забезпечення планується витратити 200,6 млрд гривень. Витрати житлові субсидії на 2022 рік заплановані в сумі 25 млрд гривень, що значно менше, ніж у 2021 році (35,2 млрд гривень)