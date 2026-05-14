Кабмин утвердил выплаты ко Дню Независимости: кто и сколько получит

Кабинет министров утвердил размеры разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины. Выплаты должны поступить до 24 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.
Самый высокий размер помощи в 3100 гривен предусмотрен для лиц с особыми заслугами перед Родиной и лиц с инвалидностью вследствие войны I группы.
Для ветеранов с инвалидностью II группы выплата составит 2900 гривен, а для III группы - 2700 гривен. Эта же норма распространяется на бывших малолетних узников концлагерей и гетто, которые получили инвалидность из-за общего заболевания или трудового увечья.
По 1000 гривен получат:
Выплаты в размере 650 гривен назначены членам семей погибших ветеранов войны и защитников и защитниц Украины. Такую же сумму получат жены или мужья умерших лиц с инвалидностью вследствие войны или участников боевых действий, которые не женились во второй раз.
Минимальная выплата в 450 гривен предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей и гетто, а также лиц, которые были насильно вывезены на принудительные работы. К этой категории также отнесли детей партизан и подпольщиков.
Правительственное постановление определяет, что все разовые денежные выплаты должны быть осуществлены до 24 августа 2026 года.
