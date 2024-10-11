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Кабмин утвердил продажу крупнейшего завода по добыче титановых руд

Пятница 11 октября 2024 17:13
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Кабмин утвердил продажу крупнейшего завода по добыче титановых руд Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине прошел аукцион по приватизации государственной Объединенной горно-химической компании. Это самый крупный в стране завод по добыче титановых руд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"На этой неделе также состоялся аукцион по приватизации государственной Объединенной горно-химической компании. Это крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, победитель аукциона предложил цену в 4 миллиарда долларов. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 миллионов гривен в техническую модернизацию предприятия.

"Сегодня правительство принимает решение о продаже государственного пакета акций ОГХК за эту сумму. Приватизация государственных предприятий - это важный элемент развития нашей экономики и увеличения инвестиций. Это также прозрачность и уменьшение коррупционных рисков, что является системной политикой", - рассказал Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что в 2022 году украинский суд арестовал ГОК россиянина Шелкова, поставлявшего в РФ стратегическую продукцию.

А уже в 2023 году Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение по российскому миллиардеру и взыскала в доход Украины часть его недвижимого и движимого имущества.

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Денис Шмыгаль Приватизация госпредприятий
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