Кабмин утвердил продажу крупнейшего завода по добыче титановых руд

В Украине прошел аукцион по приватизации государственной Объединенной горно-химической компании. Это самый крупный в стране завод по добыче титановых руд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"На этой неделе также состоялся аукцион по приватизации государственной Объединенной горно-химической компании. Это крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению титановых руд", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, победитель аукциона предложил цену в 4 миллиарда долларов. Также он будет обязан инвестировать не менее 400 миллионов гривен в техническую модернизацию предприятия.

"Сегодня правительство принимает решение о продаже государственного пакета акций ОГХК за эту сумму. Приватизация государственных предприятий - это важный элемент развития нашей экономики и увеличения инвестиций. Это также прозрачность и уменьшение коррупционных рисков, что является системной политикой", - рассказал Шмыгаль.