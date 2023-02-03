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Суд конфисковал украинское имущество российского олигарха Шелкова

Новина українською →
Украина, Пятница 03 февраля 2023 22:21
Суд конфисковал украинское имущество российского олигарха Шелкова Фото: российский олигарх Михаил Шелков (cyclowiki.org)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 февраля, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение по российскому миллиардеру и взыскала в доход Украины часть его недвижимого и движимого имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

"Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда полностью удовлетворена апелляционная жалоба Министерства юстиции Украины на решение ВАКС по делу о применении к Михаилу Шелкову санкции в виде взыскания активов в доход государства", - заявили в министерстве.

Согласно данному решению, в доход государства взысканы активы, косвенно принадлежащие Шелкову, а именно:

  • 100% доли в уставном капитале ООО "Тай-Минералс";
  • 100% доли в уставном капитале ООО "ИНВЕСТАГРО";
  • 100% доли в уставном капитале ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат";
  • имущество, принадлежащее ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат": 3 здания, дом, комплекс зданий и сооружений общей площадью 6201 кв м, 2 трактора, 3 погрузчика, экскаватор, 5 транспортных средств, а также более 14,4 млн гривен на счетах банка;
  • денежные средства и движимое и недвижимое имущество

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалования в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, в апреле 2022 года украинский суд арестовал ГОК россиянина Шелкова, поставлявшего в РФ стратегическую продукцию.

Однако тогда Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении Минюста по поводу конфискации "Демуринского горно-обогатительного комбината" и других компаний, подконтрольных Шелкову. В свою очередь Минюст подал апелляцию.

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