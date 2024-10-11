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Кабмін затвердив продаж найбільшого заводу з видобування титанових руд

П'ятниця 11 жовтня 2024 17:13
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Кабмін затвердив продаж найбільшого заводу з видобування титанових руд Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільший в країні завод з видобування титанових руд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Цього тижня також відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд", - розповів Шмигаль.

За його словами, переможець аукціону запропонував ціну в 4 мільярди доларів. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продаж державного пакета акцій ОГХК за цю суму. Приватизація державних підприємств - це важливий елемент розвитку нашої економіки та збільшення інвестицій. Це також прозорість та зменшення корупційних ризиків, що є системною політикою", - розповів Шмигаль.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у 2022 році український суд заарештував ГЗК росіянина Шелкова, який постачав у РФ стратегічну продукцію.

А вже у 2023 році Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення щодо російського мільярдера та стягнула в дохід України частину його нерухомого та рухомого майна.

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Денис Шмигаль Приватизація держпідприємств
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