Кабмін затвердив продаж найбільшого заводу з видобування титанових руд

В Україні відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільший в країні завод з видобування титанових руд.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Цього тижня також відбувся аукціон з приватизації державної Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Це найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення титанових руд", - розповів Шмигаль.

За його словами, переможець аукціону запропонував ціну в 4 мільярди доларів. Також він буде зобов’язаний інвестувати щонайменше 400 мільйонів гривень у технічну модернізацію підприємства.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продаж державного пакета акцій ОГХК за цю суму. Приватизація державних підприємств - це важливий елемент розвитку нашої економіки та збільшення інвестицій. Це також прозорість та зменшення корупційних ризиків, що є системною політикою", - розповів Шмигаль.