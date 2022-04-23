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Український суд заарештував ГЗК, який постачав у РФ стратегічну продукцію. Це підприємство росіянина Шелкова

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Субота 23 квітня 2022 01:45
Український суд заарештував ГЗК, який постачав у РФ стратегічну продукцію. Це підприємство росіянина Шелкова Фото: Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат (testrite.com.ua/project_demurevo)
Автор: Володимир Костирін

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили гірничо-збагачувальний комбінат в умисному ухиленні від сплати податку на прибуток понад 10 мільйонів гривень. Згодом суд наклав арешт на 100% корпоративних прав товариства та на рахунки підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БЕБ.

Слідство встановило, що комбінат протягом 2020-2021 років експортував видобутої титановмісної сировини на адресу підприємств РФ і Білорусі.

"За документами комбінат постачав цю сировину нібито австрійській компанії. Проте, фактично продукція одразу направлялася російським та білоруським підприємствам. Вартість реалізованої продукції було умисно занижено на загальну суму понад 56 млн грн. Це призвело до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток у сумі понад 10 млн грн", - йдеться в публікації.

Директору гірничо-збагачувального комбінату за фактом умисного ухилення від сплати податку на прибуток повідомили про підозру. Досудове розслідування триває.

За даними "Економічної правди", зазначений комбінат - ТОВ "Демуринський ГЗК", який розробляє Вовчанське родовище в Дніпропетровській області. Підприємство зареєстроване на кіпрську офшорну компанію"Лімпієза Лімітед". За інформацією Youcontrol, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський мільярдер Михайло Шелков.

За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростех". Ця корпорація займається виготовленням титану.

Шелков раніше очолював одну з "дочок" "Рособоронекспорту" під керівництвом Сергія Чемезова, стосовно якого РНБО України ввела санкції влітку 2021 року.

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