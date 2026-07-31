Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра "Оберіг": что изменится

Кабинет министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Документ определяет механизм внесения, обновления, проверки и исправления данных, а также способы получения информации из реестра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Документ определяет, как информация попадает в реестр, как ее обновляют, проверяют и, при необходимости, исправляют.
По информации Минобороны, сведения о лице должны быть внесены в реестр в течение пяти рабочих дней после их поступления.
Информация может вноситься двумя способами:
В Минобороны отметили, что актуализация данных также может производиться автоматически путем обмена информацией между государственными системами или вручную уполномоченными работниками.
При этом любые сведения, которые военнообязанный предоставляет лично, обязательно проверяются и сверяются с уже содержащейся в реестре информацией.
При обнаружении недостоверной информации ее можно исправить как автоматически, так и по обращению военнообязанного.
Для этого необходимо подать заявление в орган, ведущий реестр по месту военного учета.
Если неправильные сведения были внесены другим органом, нужно обращаться именно к нему. Если же ошибка возникла из-за данных, полученных из другой государственной информационной системы, ее исправление будет осуществляться после поступления уточненной информации соответствующего государственного органа.
В Минобороны напомнили, что каждый военнообязанный может безвозмездно получить информацию о себе в реестре "Оберіг" одним из трех способов:
В Украине изменили правила оформления отсрочки. Теперь военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут легко переоформить ее, если возникло другое законное основание.
А в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины. Они предусматривают по завершении контракта гарантированное право на отсрочку от мобилизации.