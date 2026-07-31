Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра "Оберіг": что изменится

Документ определяет, как информация попадает в реестр, как ее обновляют, проверяют и, при необходимости, исправляют.

Как данные попадают в реестр

По информации Минобороны, сведения о лице должны быть внесены в реестр в течение пяти рабочих дней после их поступления.

Информация может вноситься двумя способами:

автоматически – через обмен данными с другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных;

вручную - из информации, полученной от самого человека, государственных органов, органов для местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или воинских частей.

Как обновляют и проверяют информацию

В Минобороны отметили, что актуализация данных также может производиться автоматически путем обмена информацией между государственными системами или вручную уполномоченными работниками.

При этом любые сведения, которые военнообязанный предоставляет лично, обязательно проверяются и сверяются с уже содержащейся в реестре информацией.

Как исправить ошибки

При обнаружении недостоверной информации ее можно исправить как автоматически, так и по обращению военнообязанного.

Для этого необходимо подать заявление в орган, ведущий реестр по месту военного учета.

Если неправильные сведения были внесены другим органом, нужно обращаться именно к нему. Если же ошибка возникла из-за данных, полученных из другой государственной информационной системы, ее исправление будет осуществляться после поступления уточненной информации соответствующего государственного органа.

Как проверить свои данные

В Минобороны напомнили, что каждый военнообязанный может безвозмездно получить информацию о себе в реестре "Оберіг" одним из трех способов: