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Кабмин утвердил новый порядок ведения реестра "Оберіг": что изменится

07:19 31.07.2026 Пт
2 мин
Что нужно знать военнообязанным?
aimg Филипп Бойко
Фото: реестр "Оберіг" (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Документ определяет механизм внесения, обновления, проверки и исправления данных, а также способы получения информации из реестра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Документ определяет, как информация попадает в реестр, как ее обновляют, проверяют и, при необходимости, исправляют.

Как данные попадают в реестр

По информации Минобороны, сведения о лице должны быть внесены в реестр в течение пяти рабочих дней после их поступления.

Информация может вноситься двумя способами:

  • автоматически – через обмен данными с другими государственными информационными системами, реестрами и базами данных;
  • вручную - из информации, полученной от самого человека, государственных органов, органов для местного самоуправления, предприятий, учебных заведений, территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) или воинских частей.

Как обновляют и проверяют информацию

В Минобороны отметили, что актуализация данных также может производиться автоматически путем обмена информацией между государственными системами или вручную уполномоченными работниками.

При этом любые сведения, которые военнообязанный предоставляет лично, обязательно проверяются и сверяются с уже содержащейся в реестре информацией.

Как исправить ошибки

При обнаружении недостоверной информации ее можно исправить как автоматически, так и по обращению военнообязанного.

Для этого необходимо подать заявление в орган, ведущий реестр по месту военного учета.

Если неправильные сведения были внесены другим органом, нужно обращаться именно к нему. Если же ошибка возникла из-за данных, полученных из другой государственной информационной системы, ее исправление будет осуществляться после поступления уточненной информации соответствующего государственного органа.

Как проверить свои данные

В Минобороны напомнили, что каждый военнообязанный может безвозмездно получить информацию о себе в реестре "Оберіг" одним из трех способов:

  • через приложение "Резерв+";
  • через Единый государственный вебпортал электронных услуг (при наличии технической возможности);
  • подав письменный запрос в районный или городской ТЦК и СП или его отдел, где человек состоит на военном учете.

Что еще стоит знать о военном учете

В Украине изменили правила оформления отсрочки. Теперь военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут легко переоформить ее, если возникло другое законное основание.

А в приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины. Они предусматривают по завершении контракта гарантированное право на отсрочку от мобилизации.

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