Кабмін затвердив новий порядок ведення реєстру "Оберіг": що зміниться

Документ визначає, як інформація потрапляє до реєстру, яким чином її оновлюють, перевіряють і, за необхідності, виправляють.

Як дані потрапляють до реєстру

За інформацією Міноборони, відомості про особу мають бути внесені до реєстру протягом п'яти робочих днів після їх надходження.

Інформація може вноситися двома способами:

автоматично - через обмін даними з іншими державними інформаційними системами, реєстрами та базами даних;

вручну - на підставі інформації, отриманої від самої людини, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, закладів освіти, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) або військових частин.

Як оновлюють і перевіряють інформацію

У Міноборони зазначили, що актуалізація даних також може здійснюватися автоматично шляхом обміну інформацією між державними системами або вручну уповноваженими працівниками.

При цьому будь-які відомості, які військовозобов'язаний надає особисто, обов'язково перевіряються та звіряються з інформацією, що вже міститься в реєстрі.

Як виправити помилки

У разі виявлення недостовірної інформації її можна виправити як автоматично, так і за зверненням військовозобов'язаного.

Для цього необхідно подати заяву до органу, який веде реєстр за місцем військового обліку.

Якщо неправильні відомості були внесені іншим органом, звертатися потрібно саме до нього. Якщо ж помилка виникла через дані, отримані з іншої державної інформаційної системи, її виправлення здійснюватиметься після надходження уточненої інформації від відповідного державного органу.

Як перевірити свої дані

У Міноборони нагадали, що кожен військовозобов'язаний може безоплатно отримати інформацію про себе в реєстрі "Оберіг" одним із трьох способів: