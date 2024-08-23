ua en ru
Пт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кабмин утвердил документ, который позволит продлить "транспортный безвиз" с ЕС

Пятница 23 августа 2024 16:30
UA EN RU
Кабмин утвердил документ, который позволит продлить "транспортный безвиз" с ЕС Фото: Денис Шмыгаль, премьер Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соглашение о "транспортном безвизе" между Украиной и Евросоюзом продолжит действовать. Кабмин утвердил соответствующий документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Утверждаем документ, создающий правовые основания, чтобы соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом продолжало действовать", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что "транспортный безвиз" - это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без спецразрешений.

Это позволяет сэкономить деньги и время, а также увеличивает экспорт украинских товаров на европейские рынки.

"Мы договорились с ЕС, что соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. И сейчас работаем, чтобы сделать ее бессрочной", - добавил премьер.

Что предшествовало

Напомним, о продлении соглашения насчет "транспортного безвиза" между Украиной и ЕС стало известно 20 июня.

Соглашение обновили - в текст добавили ряд новых условий для украинских перевозчиков. В частности, они касаются обязательного наличия лицензии на перевозку, а также маркировки грузовиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Денис Шмыгаль Помощь Украине
NEWS
Как Индия может помочь Украине в контексте войны: оценка эксперта
Как Индия может помочь Украине в контексте войны: оценка эксперта
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине