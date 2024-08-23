Кабмин утвердил документ, который позволит продлить "транспортный безвиз" с ЕС

Соглашение о "транспортном безвизе" между Украиной и Евросоюзом продолжит действовать. Кабмин утвердил соответствующий документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.

"Утверждаем документ, создающий правовые основания, чтобы соглашение о "транспортном безвизе" с Европейским Союзом продолжало действовать", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что "транспортный безвиз" - это либерализация грузовых перевозок, благодаря которой украинские компании могут транспортировать товары в Европу без спецразрешений.

Это позволяет сэкономить деньги и время, а также увеличивает экспорт украинских товаров на европейские рынки.

"Мы договорились с ЕС, что соглашение будет продлено до конца июня 2025 года. И сейчас работаем, чтобы сделать ее бессрочной", - добавил премьер.