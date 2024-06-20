Украина и Еврокомиссия продлили "транспортный безвиз" до 2025 года с возможностью пролонгации
Украина и Еврокомиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его автоматической пролонгации до конца 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram и пресс-службу Министерства восстановления.
Отмечается, что соглашение было подписано сегодня в Брюсселе с двусторонним участием представителей Украины и ЕС.
Следовательно, грузовые автоперевозки из Украины в ЕС и из Евросоюза в Украину и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.
В частности, обновленное соглашение предусматривает ряд взаимных обязательств по наличию лицензий на перевозку и маркировку грузовиков. То есть всех, кто выполняет перевозку в соответствии с Соглашением.
Речь идет о:
- маркировке грузовиков, выполняющих перевозку в соответствии с Соглашением;
- необходимости для всех водителей иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении перевозки;
- обязательства для перевозчиков, следующих пустыми за товарами, иметь подтверждающие документы на товары, которые они планируют завозить.
"Транспортный безвиз" уже усилил нашу экономику. За полтора года действия соглашения Украина экспортировала в ЕС товаров почти на 50% больше, чем за аналогичный период до его подписания", - говорится в сообщении Министерства восстановления.
Как отметил украинский премьер-министр, в том числе - это товары и комплектование, которые нужны украинским производителям для налаживания производственного процесса.
Что предшествовало
Напомним, в конце апреля Совет Европейского союза принял решение, позволившее провести переговоры с Украиной по продлению "транспортного безвиза".
Так, предложение ЕК о продлении "транспортного безвиза" предполагало несколько нюансов для перевозчиков.
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