Кабмін затвердив документ, який дозволить продовжити "транспортний безвіз" з ЄС
Угода про "транспортний безвіз" між Україною та Євросоюзом продовжить діяти. Кабмін затвердив відповідний документ
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
"Затверджуємо документ, який створює правові підстави, щоб угода про "транспортний безвіз" з Європейським Союзом продовжувала діяти", - зазначив Шмигаль.
Він нагадав, що "транспортний безвіз" - це лібералізація вантажних перевезень, завдяки якій українські компанії можуть транспортувати товари до Європи без спецдозволу.
Це дозволяє заощадити гроші та час, а також збільшує експорт українських товарів на європейські ринки.
"Ми домовилися з ЄС, що угода буде продовжена до кінця червня 2025 року. І зараз працюємо, щоб зробити її безстроковою", - додав прем'єр.
Що передувало
Нагадаємо, про продовження угоди щодо "транспортного безвізу" між Україною та ЄС стало відомо 20 червня.
Угоду оновили - до тексту додали низку нових умов для українських перевізників. Зокрема, вони стосуються обов'язкової наявності ліцензії на перевезення, а також маркування вантажівок.
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