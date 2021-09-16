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Проект держбюджету-2022: як зростуть видатки на силові відомства

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 12:10
Проект держбюджету-2022: як зростуть видатки на силові відомства Фото: Кабмін розпланував витрати на силовиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет Міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2022 рік зростання витрат на силові відомства. Найбільше отримає прокуратура, найменше - МВС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект державного бюджету, оприлюднений на сайті Верховної ради (законопроект №6000).

Видатки із загального фонду державного бюджету на офіс генерального прокурора у 2021 році складуть 13,56 млрд гривень. Це на 17,5% більше, ніж у поточному році.

Крім того, в проекті держбюджету на Міністерство оборони передбачені в сумі 129,5 млрд гривень, що на 11,5% більше, ніж цього року.

Видатки на НАБУ зростуть на 10,6% до 1,18 млрд гривень, на управління державної охорони - на 10,6% до 1,82 млрд гривень, на СБУ - на 6,9% до 15,8 млрд гривень, на Бюро економічної безпеки - на 5,9% до 0,62 млрд гривень, на ДБР - на 3,4% до 2,57 млрд гривень.

Видатки на Міністерство внутрішніх справ збільшаться на 1,7% до 87,3 млрд гривень.

Проект держбюджету-2022: як зростуть видатки на силові відомства

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 15 вересня затвердив проект закону про державний бюджет на 2022 рік.

Варто відзначити, що видатки на силові відомства можуть істотно змінити в проекті держбюджету до другого читання.

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