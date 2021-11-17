ru ua
Ср, 17 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Рада уточнила повноваження Бюро економічної безпеки

Новость на русском →
Україна, Середа 17 листопада 2021 11:49
Рада уточнила повноваження Бюро економічної безпеки Фото: Рада ухвалила закон щодо Бюро економічної безпеки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила зміни до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Проект №3959-1 в цілому підтримали 296 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради 17 листопада, яке транслювалося на Youtube.

Згідно з проектом 3959-1, у Кримінальному процесуальному кодексі:

  • визначена основна та додаткова підслідність Бюро економічної безпеки;
  • закріплені повноваження для здійснення оперативними підрозділами бюро негласних слідчих (розшукових) дій, а також внесені інші зміни задля належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ.

Згідно з законом, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, є Бюро економічної безпеки України. Детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених деякими економічними статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Україні з'явилося Бюро економічної безпеки, яке замінило податкову міліцію.

Згідно з проектом державного бюджету на 2022 рік, видатки на Бюро економічної безпеки зростуть на 5,9% до 621,6 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бюро економічної безпеки Верховна рада
NEWS
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
Проїзний майже за 3000 гривень: нові тарифи на транспорт у Києві з 1 січня
DAILY
Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Розділ майна. На яких умовах Коломойський піде з "Укрнафти"