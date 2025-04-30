Кабмин ввел новые выплаты, а США раскритиковали перемирие Путина: новости за 29 апреля

Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости в размере до 3,1 тысячи грн. Тем временем спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии 9 мая.
Детальнее о том, что произошло во вторник, 29 апреля, - в материале РБК-Украина.
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
Ко Дню Независимости сотни тысяч украинцев получат разовые денежные выплаты. Это касается ветеранов войны, жертв нацистских преследований и членов семей погибших защитников и защитниц.
Согласно решению правительства, разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2025.
У Трампа резко ответили на идею Путина о перемирии 9 мая: "Это абсурд"
Предложение российского диктатора Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая абсурдно. Прекращать огонь необходимо как минимум на 30 дней, заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.
Он напомнил, что США предложили Украине 22 конкретных шага для завершения войны между двумя странами, к которым "пришли после откровенных, прямолинейных и сложных переговоров" с украинской стороной.
Будущий глава МИД Германии: Путин должен понимать, что Берлин будет стоять на стороне Украины
Германия будет продолжать поддержку Украины. Российскому диктатору Владимиру Путину должно быть понятно, что Берлин и в дальнейшем будет стоять на стороне Киева, отметил будущий министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.
Трамп допустил, что может изменить свою позицию в сторону Украины из-за действий Путина
Президент США Дональд Трамп допустил, что определенные действия российского диктатора Владимира Путина могут склонить его на сторону Украины.
Он также уточнил, что помощь Украине не обязательно может проявляться в поставках нового оружия.
Военнослужащих ТЦК начнут отправлять на фронт: кто попадет под новоеправило
В территориальных центрах комплектования будет работать больше людей с боевым опытом. Некоторых военнослужащих ТЦК отправят на фронт.
"Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий", - сказано в сообщении Генштаба.
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