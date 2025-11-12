RU

Кабмин предложил СНБО применить санкции против Миндича и Цукермана

Автор: Антон Корж

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение внести в Совет национальной безопасности и обороны предложение о применении санкций против Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"На внеочередном заседании Кабинет Министров Украины на основаниях, определенных Законом Украины "О санкциях", внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана", - написала премьер.

 

Отметим, чуть ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против двух лиц из числа фигурантов дела НАБУ по коррупции в "Энергоатоме" (операция "Мидас"). По данным источников РБК-Украина, речь шла именно о Миндиче и Цукермане.

Операция "Мидас": подробности

Напомним, что НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, которая организовала нелегальную схему в сфере энергетики. Участники организации заставляли контрагентов "Энергоатома" платить за то, чтобы сохранить статус поставщика и избежать блокировки платежей.

Куратором схемы был бизнесмен и бывший бизнес-партнер Зеленского - Тимур Миндич. Деньги отмывались через офис, связанный с Александром Цукерманом и предателем Украины, экс-нардепом Андреем Деркачем. В схеме фигурировали действующий министр юстиции Герман Галущенко, министр энергетики Светлана Гринчук и другие чиновники.

Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук отстранили от должностей. При этом Зеленский отметил, что их нужно будет отправить в отставку. Более подробно о скандальной схеме - в материале РБК-Украина.

