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Кабмін заборонив транзит іноземців через Україну та змінив правила в'їзду

Автор: Дмитро Левицький

Кабінет міністрів України змінив правила в'їзду іноземців в Україну. Зокрема, уряд заборонив транзитний проїзд іноземним громадянам.

Про це йдеться у постанові уряду № 791 від 2 вересня 2020 року.

Зміни стосуються переліку виключень для іноземців, яким не заборонено в’їзд в Україну.

Відтепер іноземці, які мають родинні зв'язки з українськими громадянами, можуть в'їхати в Україну, якщо вони є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України.

Крім того, уряд деталізував питання щодо осіб, які прямують в Україну на навчання. Тепер в Україну будуть пускати тільки студентів українських вищих закладів освіти.

Нагадаємо, 28 серпня Україна закрила кордон для іноземних громадян, але з виключеннями.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснював, навіщо уряд вирішив закрити український кордон для іноземців.

Крім того, в уряді назвали умови для відкриття українського кордону для іноземних громадян.

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