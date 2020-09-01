У Кабміні пояснили, навіщо закрили кордон для іноземців

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабінет міністрів прийняв рішення про закриття кордонів для іноземців, щоб зупинити імпорт коронавірусу. Останнім часом у країні спостерігається стабільне зростання нових випадків COVID-19.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що відкриття кордонів для іноземців можливо, якщо протягом двох тижнів у країні буде спостерігатися спад захворювань.

"Це було вимушене рішення, ми не єдина країна, яка так вчинила. Закрили кордони саме зараз тому, що кількість хворих в Україні почала рости", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що іноземцям, які в'їжджають в країну для навчання або бізнесу в'їзд дозволено.

"Не стоїть питання, щоб іноземці не в'їжджали зовсім. Стоїть питання взяти на контроль. З моменту закриття кордону для іноземців в нашу країну в'їхала 21 тисяча іноземців: бізнес, дипломати, студенти", - повідомив він.

Нагадаємо, Україна закрила кордон на в'їзд іноземцям з 28 серпня по 28 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, деякі категорії іноземних громадян зможуть в'їхати в країну.