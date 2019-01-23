Кабмін заборонив розміщувати кошти місцевих бюджетів в банках

Заборона на розміщення вільних коштів буде діяти до кінця року
Кабінет міністрів України до кінця 2019 року заборонив місцевим бюджетам розміщувати на депозитах тимчасово вільні кошти загального фонду. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
У пояснювальній записці наголошується, що цю постанову підготували для врегулювання бюджетних процесів, які відбуваються в органах місцевого самоврядування. Також в уряді зазначили, що кошти, які зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, працюють неефективно, накопичуються і не приймають участь у бюджетному процесі.
У зв'язку з цим Кабінет міністрів до кінця 2019 року заборонив розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках.
Фото: пояснювальна записка
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий рік до місцевих бюджетів надійшло 230,5 млрд гривень.
Відзначимо, минулого тижня Кабмін підготував перші зміни до держбюджету-2019. Зокрема, зміни пропонуються для фінансування об'єднаних територіальних громад, в яких не пройшли вибори.