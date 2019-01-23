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Кабмін заборонив розміщувати кошти місцевих бюджетів в банках

Новини » Фінанси    23.01.2019 - 13:44
Кабмін заборонив розміщувати кошти місцевих бюджетів в банках
Фото: будівля Кабміну (Віталій Носач / РБК-Україна)

Заборона на розміщення вільних коштів буде діяти до кінця року

Кабінет міністрів України до кінця 2019 року заборонив місцевим бюджетам розміщувати на депозитах тимчасово вільні кошти загального фонду. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У пояснювальній записці наголошується, що цю постанову підготували для врегулювання бюджетних процесів, які відбуваються в органах місцевого самоврядування. Також в уряді зазначили, що кошти, які зараховуються до загального фонду місцевих бюджетів, працюють неефективно, накопичуються і не приймають участь у бюджетному процесі.

У зв'язку з цим Кабінет міністрів до кінця 2019 року заборонив розміщувати тимчасово вільні кошти загального фонду місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках.

Фото: пояснювальна записка

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий рік до місцевих бюджетів надійшло 230,5 млрд гривень.

Відзначимо, минулого тижня Кабмін підготував перші зміни до держбюджету-2019. Зокрема, зміни пропонуються для фінансування об'єднаних територіальних громад, в яких не пройшли вибори.

 

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