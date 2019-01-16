ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кабмін підготував перші зміни до держбюджету-2019

Новини » Політика    16.01.2019 - 14:39
Кабмін підготував перші зміни до держбюджету-2019
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Зміни пропонуються для фінансування ОТГ, в яких не пройшли вибори

Кабінет міністрів України пропонує внести перші зміни до закону про державний бюджет на 2019 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що необхідність змін виникла у зв'язку зі скасуванням перших виборів в 45 територіальних громадах і додаткових виборів місцевих депутатів через введення воєнного стану в ряді областей. Як зазначають у Мінфіні, без цих змін не буде можливості профінансувати ті райони, до яких входять ці об'єднані територіальні громади, і вони залишаться без коштів на освіту та медицину.

"У державному бюджеті на 2019 міжбюджетні трансфери були передбачені саме для цих ОТГ, а не для районних бюджетів, як це було раніше. Але вибори там не відбулися, тому без прийняття запропонованих змін безперервне фінансування цих районів у 2019 році буде неможливим", - зазначив міністр фінансів Оксана Маркарова.

Даний законопроект уточнює обсяги міжбюджетних трансфертів по районним бюджетам, де відбулися вибори в громадах; по міським громадам, де відбулися додаткові вибори, і по 8 міським бюджетам, де відбулося приєднання, яке не було враховано в законі про держбюджет-2019.

 

Фото: законопроект про зміни до бюджету

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у держбюджеті вперше передбачили базове фінансування науки у вишах.

Раніше в Мінфіні також повідомили, що розмитнення "євроблях" поповнило бюджет на понад 1,5 млрд гривень.

 

Кабмін запроваджує довгострокове планування в процесі великої приватизації
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнифінансиэкономикаБюджет 2019Держбюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся