Кабмін підготував перші зміни до держбюджету-2019

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Зміни пропонуються для фінансування ОТГ, в яких не пройшли вибори

Кабінет міністрів України пропонує внести перші зміни до закону про державний бюджет на 2019 рік. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Повідомляється, що необхідність змін виникла у зв'язку зі скасуванням перших виборів в 45 територіальних громадах і додаткових виборів місцевих депутатів через введення воєнного стану в ряді областей. Як зазначають у Мінфіні, без цих змін не буде можливості профінансувати ті райони, до яких входять ці об'єднані територіальні громади, і вони залишаться без коштів на освіту та медицину.

"У державному бюджеті на 2019 міжбюджетні трансфери були передбачені саме для цих ОТГ, а не для районних бюджетів, як це було раніше. Але вибори там не відбулися, тому без прийняття запропонованих змін безперервне фінансування цих районів у 2019 році буде неможливим", - зазначив міністр фінансів Оксана Маркарова.

Даний законопроект уточнює обсяги міжбюджетних трансфертів по районним бюджетам, де відбулися вибори в громадах; по міським громадам, де відбулися додаткові вибори, і по 8 міським бюджетам, де відбулося приєднання, яке не було враховано в законі про держбюджет-2019.

Фото: законопроект про зміни до бюджету

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у держбюджеті вперше передбачили базове фінансування науки у вишах.

Раніше в Мінфіні також повідомили, що розмитнення "євроблях" поповнило бюджет на понад 1,5 млрд гривень.