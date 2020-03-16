Кабмін заборонив перевізникам встановлювати захмарні ціни на авіаквитки

Ілюстративне фото (flyuia.com)

Мінінфраструктури встановить граничні ціни на авіапослуги на час дії карантину

Кабінет міністрів встановив обмеження на вартість авіаквитків на час дії карантину через пандемію коронавірусу. Текст відповідної постанови опублікував у себе в Telegram нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Згідно з документом, уряд доручив Міністерству інфраструктури обмежити вартість квитків на авіаперевезення з метою повернення українців додому.

"Мінінфраструктури на період проведення заходів, спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, встановлює граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень пасажирів, що здійснюються авіакомпаніями в міжнародному та внутрішньому сполученні, які надаються громадянам України з метою їх повернення на територію України", - йдеться у тексті постанови.

Нагадаємо, за день до закриття кордонів та відміни авіасполучення в Україні, авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки. Так, на деякі рейси вартість квитків досягала тисячі доларів.

У Міністерстві інфраструктури прокоментували такі дії українського перевізника, заявивши, що випадок з МАУ - не поодинокий, а причиною став аномальний попит на квитки. Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) навіть почало розслідування проти МАУ через підвищення цін на квитки.

Як повідомляло РБК-Україна, майже 1,8 тис. українців просять евакуювати їх з-за кордону через пандемію коронавірусу у світі. У Міністерстві закордонних справ заявили, що знають про всіх українців у найвіддаленіших куточках світу і пообіцяли допомогти кожному співвітчизнику.