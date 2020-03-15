"Це не поодинокі випадки": Криклій прокоментував підвищення цін на квитки МАУ

Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Криклій заявив, що МАУ підвищили ціни через аномальний попит

Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував підвищення цін на квитки МАУ, зазначивши, що причиною став аномальний попит. Про це він заявив сьогодні, 15 березня, у ході брифінгу.

Зокрема, Криклій зазначив, що випадки підвищення цін на квитки в Україні є не поодиноким, додавши, що подібні ситуації відбуваються і за кордоном.

"Стосовно захмарних цін. Ви знаєте, це не поодинокі випадки, вони і по світу існують. Шалений попит, велика кількість країн закривають кордон...не шалений, а аномальний. І всі розуміють, що це останні дні коли фактично може працювати авіація в стабільному режимі. Саме це і спонукало зростання цін. Відносно рішення АМКУ, ми знаємо про цю заяву, краще до них звертатися. Ми як Мінінфраструктури не підтримуємо (підвищення цін, - ред.)", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) починає розслідування проти МАУ через підвищення цін на квитки.

Як писало РБК-Україна, напередодні закриття кордону авіакомпанія МАУ різко підвищила ціни на квитки. Зокрема, вартість квитків на деякі рейси в економ класі перевищує 30 тис. гривень.

Відзначимо, згідно з рішенням РНБО, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а в 00:00 17 березня припиняється авіасполучення. Влада країни закликає українців встигнути повернутися додому до 17 березня, оскільки потім зробити це літаком буде практично неможливо.