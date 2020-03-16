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Кабмин запретил перевозчикам устанавливать заоблачные цены на авиабилеты

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 22:31
Кабмин запретил перевозчикам устанавливать заоблачные цены на авиабилеты
Иллюстративное фото (flyuia.com)

Мининфраструктуры установит предельные цены на авиауслуги на время действия карантина

Кабинет министров установил ограничения на стоимость авиабилетов на время действия карантина из-за пандемии коронавируса. Текст соответствующего постановления опубликовал у себя в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Согласно документу, правительство поручило Министерству инфраструктуры ограничить стоимость билетов на авиаперевозки с целью возвращения украинцев домой.

"Мининфраструктуры на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, устанавливает предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров, осуществляемых авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении, которые предоставляются гражданам Украины с целью их возвращения на территорию Украины", - говорится в тексте постановленияКабмин запретил перевозчикам устанавливать заоблачные цены на авиабилеты

Напомним, за день до закрытия границ и отмены авиасообщения в Украине, авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты. Так, на некоторые рейсы стоимость билетов достигала тысячи долларов.

В Министерстве инфраструктуры прокомментировали такие действия украинского перевозчика, заявив, что случай с МАУ - не единичный, а причиной стал аномальный спрос на билеты. Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) даже начало расследование против МАУ из-за повышения цен на билеты.

Как сообщало РБК-Украина, почти 1,8 тыс. украинцев просят эвакуировать их из-за границы в связи с пандемией коронавируса в мире. В Министерстве иностранных дел заявили, что знают о всех украинцах в самых отдаленных уголках мира и пообещали помочь каждому соотечественнику.

Успеть до карантина: как украинцы экстренно возвращаются домой из-за границы Зеленский будет рассматривать введение чрезвычайного положения, - источник
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныавиаперевозкиКоронавирус
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