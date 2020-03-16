Кабмин запретил перевозчикам устанавливать заоблачные цены на авиабилеты

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Мининфраструктуры установит предельные цены на авиауслуги на время действия карантина

Кабинет министров установил ограничения на стоимость авиабилетов на время действия карантина из-за пандемии коронавируса. Текст соответствующего постановления опубликовал у себя в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Согласно документу, правительство поручило Министерству инфраструктуры ограничить стоимость билетов на авиаперевозки с целью возвращения украинцев домой.

"Мининфраструктуры на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, устанавливает предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров, осуществляемых авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении, которые предоставляются гражданам Украины с целью их возвращения на территорию Украины", - говорится в тексте постановления

Напомним, за день до закрытия границ и отмены авиасообщения в Украине, авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты. Так, на некоторые рейсы стоимость билетов достигала тысячи долларов.

В Министерстве инфраструктуры прокомментировали такие действия украинского перевозчика, заявив, что случай с МАУ - не единичный, а причиной стал аномальный спрос на билеты. Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) даже начало расследование против МАУ из-за повышения цен на билеты.

Как сообщало РБК-Украина, почти 1,8 тыс. украинцев просят эвакуировать их из-за границы в связи с пандемией коронавируса в мире. В Министерстве иностранных дел заявили, что знают о всех украинцах в самых отдаленных уголках мира и пообещали помочь каждому соотечественнику.