ru ua
Пн, 04 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄС дозволив направити 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 04 квітня 2022 13:59
ЄС дозволив направити 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України Фото: на підтримку українських біженців у країнах ЄС виділили ще 17 млрд євро (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз дозволив направити 17 млрд євро зі своїх фондів на допомогу біженцям з України. Сьогодні Рада Євросоюзу прийняла відповідні законодавчі поправки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що зміни передбачають гнучкість перерозподілу ресурсів між програмами, що фінансуються Європейським фондом регіонального розвитку та Європейським соціальним фондом, для вирішення проблеми припливу українських біженців.

Наприклад, ресурси ЄФРР, призначені для інфраструктурних проектів, можуть бути перерозподілені для надання медичних та освітніх послуг українцям у країнах ЄС.

Країни-учасниці Євросоюзу зможуть використовувати до 9,5 млрд євро в рамках траншу 2022 року REACT-EU - однієї з найбільших програм державних інвестицій ЄС. А також нерозподілені ресурси політики згуртування в рамках бюджетного періоду 2014-2020 років.

За оцінками, розширене фінансування, розблокування програми згуртування і транш REACT-EU дозволять направити на ці цілі 17 млрд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділять Молдові 50 млн доларів для допомоги українським біженцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Біженці
NEWS
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
40-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Терор, репресії та погрози. Як окупанти нав'язують "русский мир" в Україні