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На житло пораненим на Донбасі військовим виділять понад 300 млн гривень

Новини » Політика     01.07.2020 - 16:45
На житло пораненим на Донбасі військовим виділять понад 300 млн гривень
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідне рішення на своєму засідання ухвалив Кабмін

Пораненим на Донбасі військовослужбовцям на житло виділять понад 300 млн гривень. Відповідне рішення на своєму засіданні схвалив Кабінет міністрів.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Допомогу від держави отримають військовослужбовці, які брали участь у відсічі збройній агресії на Донбасі та отримали поранення", - вказано у повідомленні.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, це рішення передбачає виділення 305 млн гривень, які підуть на те, аби забезпечити квартирами та будинками майже 300 військових та їхні родини.

Нагадаємо, у лютому Кабінет міністрів України схвалив програму житлового забезпечення внутрішньо переміщених осіб і осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Як писало РБК-Україна, наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2020 році в Україні запустять доступні кредити на житло для ветеранів АТО і переселенців.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України ДонбасвійськовіКабінет Міністрів Українижилье
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