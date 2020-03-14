У Чернівецькій області ввели надзвичайну ситуацію

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження триватимуть з 14 березня по 3 квітня

У Чернівецькій області починаючи з суботи, 14 березня, введено надзвичайну ситуацію на всій території області в цілях боротьби з коронавірусом. Про це заявив голова Чернівецької облдержадміністрації Сергій Осачук.

Як повідомив голова ОДА, обмежувальні заходи будуть діяти з 14 березня по 3 квітня.

"Ми вже маємо другий підтверджений випадок інфекції у нашій області. І тепер це не тільки на території міста Чернівці, а в одному з районів нашої області. Це спонукає і дає нам підстави для того, щоб ввести з завтрашнього (14 березня - ред.) дні надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області", - зазначив Він.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в області будуть діяти обмеження на роботу гіпермаркетів, супермаркетів, ринків і торгових центрів, за винятком продуктового сектора. Крім цього з 14 березня обмежено рух маршрутних автобусів по області.

"Ми обмежуємо режим роботи, тобто, закриваємо роботу всіх без винятку ринків за винятком лише продуктових секторів. Продукти харчування повинні бути доступні. Всі інші - будівельні гіпермаркети, супермаркети, торговельні центри повинні також зрозуміти, що мова йде про життя і здоров'я людей", - додав він.

Нагадаємо, 13 березня у Україні зафіксований перший смертельний випадок від коронавіруса. Жертвою стала 71-річна жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася в Україну з Польщі. Всього в країні офіційно підтверджено три випадки захворювання коронавірусом - два в Чернівецькій області і один у Житомирській.

Також повідомлялося, що з 12 березня в Україні був введений карантин у всіх областях. Він триватиме до 3 квітня. При цьому заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.