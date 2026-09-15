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Кабмин внес в Раду проект госбюджета на 2027 год

21:40 15.09.2026 Вт
3 мин
aimg Мария Кучерявец
Фото: Сергей Корецкий, премьер Украины (facebook.com/sergii.koretskyi)

Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о государственном бюджете на 2027 год. Приоритетом, как и в предыдущие годы, является финансирование сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

По состоянию на 21:40 текст законопроекта о госбюджете на 2027 год не опубликован. Указано, что его передали на рассмотрение руководству.

Еще в конце июля премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что правительство начало подготовку проекта госбюджета на 2027 год.

"Задача правительства - подать проект госбюджета в Верховную Раду в установленный законом срок - до 15 сентября", - заявил Корецкий.

Он отметил, что документ должен отвечать главным задачам - укреплению обороноспособности, обеспечению финансовой устойчивости и продуманной социальной политики.

Бюджетная декларация

Напомним, 17 июня Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2027-2029 годы. Она является основанием для составления проекта государственного бюджета Украины.

Документ предусматривает два сценария развития событий - базовый, при котором ситуация безопасности улучшится с 2027 года, и сценарий устойчивости, который учитывает возможность продолжительного хода военных действий.

Базовый сценарий положен в основу показателей бюджетной декларации.

По базовому сценарию:

  • реальный ВВП должен увеличиться на 4,5% в 2027 году, на 5,3% в 2028 году и на 6,7% в 2029 году.
  • номинальный ВВП прогнозируется на уровне 11,53 трлн. грн. в 2027 году и должен вырасти до 14,95 трлн. грн. в 2029 году.
  • инфляция, по прогнозу, должна постепенно замедляться - с 8,9% в декабре 2027 года до 5,1% в декабре 2029 года.
  • среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 35010 грн в 2027 году и 44083 грн в 2029 году.
  • курс доллара на конец 2027 ожидается на уровне 48,3 грн.

Доходы государственного бюджета по базовому сценарию прогнозируются на уровне:

  • 3,01 трлн грн в 2027 году;
  • 3,42 трлн грн в 2028 году;
  • 3,73 трлн грн в 2029 году.

В то же время, правительство планирует постепенно сокращать дефицит госбюджета - с 18,5% ВВП в 2026 году до 5,5% ВВП в 2029 году.

Бюджетная декларация предполагает повышение социальных стандартов. В частности, минимальная зарплата в 2027 году должна повышаться с учетом опережающих темпов по сравнению с инфляцией. Прожиточный минимум в 2027-2029 годах планируется повышать на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта.

Также предусмотрена дальнейшая поддержка ветеранов и людей, пострадавших в результате вооруженной агрессии.

Показатели бюджетной декларации согласованы с международными партнерами и учитывают обязательства Украины в рамках программы МВФ и ЕС.

В 2027 году ожидается получение 45 млрд евро поддержки от ЕС.

Следует отметить, что окончательные параметры госбюджета-2027 будут определяться при рассмотрении и принятии соответствующего закона Верховной Радой.

Дефицит средств в бюджете-2026

В то же время, в 2026 году Украина столкнулась с дефицитом 27 млрд грн на нужды обороны. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, Минобороны уже использовало предусмотренные до конца года средства из-за удорожания войны.

Отдельной проблемой является привлечение международного финансирования. 1 сентября Рада во второй раз не смогла принять два законопроекта, необходимых для получения третьего транша МВФ на 0,7 млрд долларов и второго транша макрофинансовой помощи ЕС на 3,7 млрд евро. Один из них предусматривает налогообложение посылок.

10 сентября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина оказалась "на грани" из-за нехватки средств и предупредил о риске задержек соцвыплат и зарплат бюджетникам. При ограниченных ресурсах приоритет будут предоставлять обороне.

14 сентября Корецкий сообщил, что ситуация с государственными финансами "близка к критической". Задержка необходимых голосований может поставить под угрозу значительную часть из 29,5 млрд долларов международного финансирования.

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