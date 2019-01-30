Кабмін вніс у Раду закон про верифікацію соцвиплат українцям

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Текст документа відсутній на сайті парламенту, але є у розпорядженні РБК-Україна

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №9511 "Про верифікацію і моніторинг державних виплат". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ВР.

Так, проект був зареєстрований у середу, 30 січня.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Текст документу на сайті парламенту на даний момент відсутній, проте є у розпорядженні РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення анонсував, що звернеться до Кабінету міністрів із зауваженнями щодо урядового законопроекту про верифікації державних виплат на соцзахист українців.

Так, у Міністерстві фінансів відзначили, що платформа для впровадження верифікації державних виплат на сферу соціального захисту українців готова на 95%.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін пропонує парламенту врегулювати правові та організаційні засади проведення верифікації та підвищити ефективність державних виплат. В уряді зазначали, що виходячи з міжнародного досвіду, не за адресою може розподілятися до 30% коштів, передбачених на соцвиплати.