ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кабмін вніс у Раду закон про верифікацію соцвиплат українцям

Новини » Політика    30.01.2019 - 18:45
Кабмін вніс у Раду закон про верифікацію соцвиплат українцям
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Текст документа відсутній на сайті парламенту, але є у розпорядженні РБК-Україна

Кабінет міністрів України вніс до Верховної ради законопроект №9511 "Про верифікацію і моніторинг державних виплат". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт ВР.

Так, проект був зареєстрований у середу, 30 січня.

Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництву.

Текст документу на сайті парламенту на даний момент відсутній, проте є у розпорядженні РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше парламентський комітет соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення анонсував, що звернеться до Кабінету міністрів із зауваженнями щодо урядового законопроекту про верифікації державних виплат на соцзахист українців.

Так, у Міністерстві фінансів відзначили, що платформа для впровадження верифікації державних виплат на сферу соціального захисту українців готова на 95%.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін пропонує парламенту врегулювати правові та організаційні засади проведення верифікації та підвищити ефективність державних виплат. В уряді зазначали, що виходячи з міжнародного досвіду, не за адресою може розподілятися до 30% коштів, передбачених на соцвиплати.

У Кабміні розробляють механізм захисту від нецільового використання субсидій Уряд схвалив підвищення зарплат викладачам вишів
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниСоцвыплатыВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся