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Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных

Иллюстративное фото: Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У военнообязанных украинцев, которые проживают за границей, во время оформления паспорта и загранпаспорта будут проверять действительность военно-учетных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

Согласно документу, проверка действительности военно-учетного документа будет происходить при помощи информации из Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если окажется, что военно-учетные документы недействительны, то военнообязанному украинцу откажут в оформлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Об этом будут сообщать по телефону, электронной почте или почте. 

При этом, как уточняется в постановлении, те мужчины, которые подали документы для оформления паспорта до вступления в силу закона о мобилизации, смогут получить его только в случае предъявления военно-учетного документа. 

Если военно-учетные документы окажутся недействительными, получить паспорт можно будет в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС.

"В таком случае пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - сказано в документе. 

Что предшествовало

Напомним, еще 7 июня стало известно, что военнообязанных украинцев, которые проживают за границей, обязали предоставлять военно-учетные документы для оформления паспорта.

Соответствующие нормы были прописаны в постановлении Кабмина. Оно вступило в силу 30 июня.

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