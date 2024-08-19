Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных

Согласно документу, проверка действительности военно-учетного документа будет происходить при помощи информации из Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если окажется, что военно-учетные документы недействительны, то военнообязанному украинцу откажут в оформлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Об этом будут сообщать по телефону, электронной почте или почте.

При этом, как уточняется в постановлении, те мужчины, которые подали документы для оформления паспорта до вступления в силу закона о мобилизации, смогут получить его только в случае предъявления военно-учетного документа.

Если военно-учетные документы окажутся недействительными, получить паспорт можно будет в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС.

"В таком случае пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - сказано в документе.