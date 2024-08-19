Кабмин определил новые правила оформления паспортов за границей для военнообязанных

У военнообязанных украинцев, которые проживают за границей, во время оформления паспорта и загранпаспорта будут проверять действительность военно-учетных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.
Согласно документу, проверка действительности военно-учетного документа будет происходить при помощи информации из Единого государственного демографического реестра, ведомственной информационной системы ГМС и Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Если окажется, что военно-учетные документы недействительны, то военнообязанному украинцу откажут в оформлении паспорта гражданина Украины или загранпаспорта. Об этом будут сообщать по телефону, электронной почте или почте.
При этом, как уточняется в постановлении, те мужчины, которые подали документы для оформления паспорта до вступления в силу закона о мобилизации, смогут получить его только в случае предъявления военно-учетного документа.
Если военно-учетные документы окажутся недействительными, получить паспорт можно будет в территориальном органе/территориальном подразделении ГМС.
"В таком случае пересылка таких паспортов в обособленное подразделение или зарубежное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется", - сказано в документе.
Напомним, еще 7 июня стало известно, что военнообязанных украинцев, которые проживают за границей, обязали предоставлять военно-учетные документы для оформления паспорта.
Соответствующие нормы были прописаны в постановлении Кабмина. Оно вступило в силу 30 июня.
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