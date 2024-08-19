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Кабмін визначив нові правила оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних

Ілюстративне фото: Кабмін визначив нові правила оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У військовозобов'язаних українців, які проживають за кордоном, під час оформлення паспорта та закордонного паспорта перевірятимуть дійсність військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, перевірка дійсності військово-облікового документа відбуватиметься за допомогою інформації з Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо виявиться, що військово-облікові документи є недійсними, то військовозобов'язаному українцю відмовлять в оформленні паспорта громадянина України або закордонного паспорта. Про це повідомлятимуть по телефону, електронною поштою або поштою.

При цьому, як уточнюється в постанові, ті чоловіки, які подали документи для оформлення паспорта до набрання чинності закона про мобілізацію, зможуть отримати його лише у разі пред'явлення військово-облікового документа.

Якщо військово-облікові документи виявляться недійсними, отримати паспорт можна буде у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

"У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - сказано в документі.

Що передувало

Нагадаємо, ще 7 червня стало відомо, що військовозобов'язаних українців, які мешкають за кордоном, зобов'язали надавати військово-облікові документи для оформлення паспорта.

Відповідні норми було прописано у постанові Кабміну. Вона набула чинності 30 червня.

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