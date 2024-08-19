Кабмін визначив нові правила оформлення паспортів за кордоном для військовозобов'язаних

Згідно з документом, перевірка дійсності військово-облікового документа відбуватиметься за допомогою інформації з Єдиного державного демографічного реєстру, відомчої інформаційної системи ДМС та Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Якщо виявиться, що військово-облікові документи є недійсними, то військовозобов'язаному українцю відмовлять в оформленні паспорта громадянина України або закордонного паспорта. Про це повідомлятимуть по телефону, електронною поштою або поштою.

При цьому, як уточнюється в постанові, ті чоловіки, які подали документи для оформлення паспорта до набрання чинності закона про мобілізацію, зможуть отримати його лише у разі пред'явлення військово-облікового документа.

Якщо військово-облікові документи виявляться недійсними, отримати паспорт можна буде у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

"У такому разі пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - сказано в документі.