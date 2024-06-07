Мужчинам за границей не будут выдавать паспорта без военных документов: решение Кабмина
Украинские мужчины призывного возраста не смогут получить паспорт за границей без военно-учетных документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление №648 правительства от 04 июня 2024 года.
Кабинет министров согласовал реализацию экспериментального проекта по предоставлению административных услуг в сфере миграции за пределами Украины.
Правительство обновило порядок оформления и обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, в том числе вместо потерянного или похищенного. Этим будет заниматься государственное предприятие "Документ".
В постановлении отмечается, что оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта мужчинам от 18 до 60 лет осуществляется при наличии военно-учетных документов.
Новые правила заработают с 30 июня 2024 года и будут действовать до вступления в силу закона о предоставлении административных услуг гражданам Украины за границей, но не более 6 месяцев со дня вступления в силу этого постановления.
Что этому предшествовало
С 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. До этого правительство ограничило предоставление административных услуг за границей для мужчин призывного возраста.
По новому закону, военнообязанные украинцы должны до 16 июля обновить военно-учетные данные, в частности, это касается граждан за границей. Уточнить данные можно лично в ТЦК, ЦПАУ и через мобильное приложение "Резерв+".
Как обещают в Минобороны, с 18 июня в приложении "Резерв+" появится специальный Qr-код. Он будет являться онлайн-аналогом бумажных военно-учетных документов.
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