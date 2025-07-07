Кабмин отказался назначать Цивинского директором БЭБ

Кабинет министров Украины не поддержал назначение Александра Цывинского на должность директора Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин в Telegram.
Как отметили в правительстве, на очередном заседании было рассмотрено представление Комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности о назначении нового главы БЭБ. Конкурс ранее выиграл Александр Цивинский.
Также в Кабмине добавили, что изучили дополнительные материалы, которые, в частности, предоставила Служба безопасности Украины. Эти материалы касались вопросов нацбезопасности, они содержали соответствующие оценки.
"По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности члены Кабинета министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур", - уточнили в правительстве.
Такие кандидатуры "должны соответствовать всем установленным критериям", в том числе и тем, которые касаются безопасности.
В Кабмине заверили, что такое решение полностью соответствует Закону Украины "О Бюро экономической безопасности".
Стоит заметить, что Александр Цивинский - сотрудник Национального антикоррупционного бюро Украины, работает в должности старшего детектива и руководит одним из подразделений НАБУ. Он родом из Львовской области и входит в состав НАБУ с 2015 года, когда был отобран в числе первых детективов по итогам открытого конкурса.
Цивинский участвовал в ряде расследований, в том числе связанных с деятельностью органов местной власти.
Напомним, 25 июня стало известно, что Александр Цивинский стал победителем конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности.
Как отмечал нардеп Ярослав Железняк, его кандидатуру поддержали трое представителей международных организаций. При этом представители правительства не отдали свои голоса за Цивинского.
Уже 30 июня стало известно, что премьеру Денису Шмыгалю передали представление о победителе конкурса на директора БЭБ.
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