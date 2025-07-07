Кабмін відмовився призначати Цивінського директором БЕБ

Кабінет міністрів України не підтримав призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін у Telegram.
Як зазначили в уряді, на черговому засіданні було розглянуто подання Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки про призначення нового голови БЕБ. Конкурс раніше виграв Олександр Цивінський.
Також у Кабміні додали, що вивчили додаткові матеріали, які, зокрема, надала Служба безпеки України. Ці матеріали стосувалися питань нацбезпеки, вони містили відповідні оцінки.
"За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової члени Кабінету міністрів України одноголосно ухвалили рішення звернутися до Комісії з добору директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур", - уточнили в уряді.
Такі кандидатури "повинні відповідати всім встановленим критеріям", зокрема й тим, які стосуються безпеки.
У Кабміні запевнили, що таке рішення повністю відповідає Закону України "Про Бюро економічної безпеки".
Варто зауважити, що Олександр Цивінський - співробітник Національного антикорупційного бюро України, працює на посаді старшого детектива і керує одним із підрозділів НАБУ. Він родом із Львівської області і входить до складу НАБУ з 2015 року, коли його відібрали серед перших детективів за підсумками відкритого конкурсу.
Цивінський брав участь у низці розслідувань, зокрема пов'язаних із діяльністю органів місцевої влади.
Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що Олександр Цивінський став переможцем конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки.
Як зазначав нардеп Ярослав Железняк, його кандидатуру підтримали троє представників міжнародних організацій. При цьому представники уряду не віддали свої голоси за Цивінського.
Уже 30 червня стало відомо, що прем'єру Денису Шмигалю передали подання про переможця конкурсу на директора БЕБ.
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