Кабмин открыл конкурс на разработку месторождения со значительными запасами лития в Украине

Фото: Кабмин открыл конкурс на разработку месторождения лития (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Кабмин анонсировал проведение конкурса на разработку месторождения лития на участке "Добра" в Кировоградской области. Победитель должен обеспечить не только добычу, но и организовать производство продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Провели в командировке внеочередное заседание правительства, приняли важное решение для развития сектора полезных ископаемых и привлечения инвестиций в Украину", - отметила Свириденко.

Сообщается, что Кабмин дал начало конкурсу на заключение соглашения о разделе продукции в Кировоградской области. Участок содержит значительные запасы лития, который имеет стратегическое значение для энергетики и технологий.

"Мы ожидаем инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине. Следующие шаги: публикация объявления в течение двух месяцев, три месяца для приема заявлений, далее - определение победителя", - подчеркнула премьер-министр.

 

Нововведения в сфере разработки недр

Напомним, 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании американско-украинского инвестиционного фонда. После этого 8 мая Верховная Рада ратифицировала межправительственное соглашение.

Впоследствии государство сняло гриф "Секретно" с данных о литий, золото, титан и другие стратегические минералы, чтобы открыть доступ инвесторам и упростить развитие отрасли.

Кроме того, в июле Кабмин утвердил перечни критических и стратегических минералов и месторождений для предоставления в пользование на условиях конкурсов СРП и аукционов.

Юлия СвириденкоКировоградская область