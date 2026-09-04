Кабмин выделяет 33,6 млрд гривен на выплаты военным и их семьям

Кабмин перераспределил средства из резерва сектора безопасности и обороны, чтобы в сентябре своевременно обеспечить выплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины и их семьям.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

"Я еще раз призываю чиновников и парламентариев максимально ускорить работу и сфокусироваться на принятии абсолютно всех безотлагательных решений и законов для получения международной финансовой помощи. Это единственный способ сбалансировать бюджет в нынешних условиях", - подчеркнул Корецкий.

Премьер-министр также обратился к чиновникам и народным депутатам с призывом максимально ускорить работу для сбалансирования бюджета.

Сергей Корецкий подчеркнул, что выплаты воинам, поддержка их семей и обеспечение сил обороны необходимым вооружением остаются безусловным приоритетом государства.

По словам главы правительства, всего на эти нужды выделяют 33,6 млрд грн. Деньги распределят по двум основным направлениям:

Кабмин меняет правила для бизнеса

Напомним, Кабинет министров разрабатывает меры по поддержке украинского предпринимательства и сохранению производственных мощностей в условиях постоянной угрозы обстрелов.

В частности, в Украине принимаются решения по изменению правил воздушных тревог и работе бизнеса. Правительство планирует внедрить дифференцированный подход к уведомлениям - желтый и красный уровни опасности в зависимости от характера угрозы.

Кроме того, предприятиям разрешат продолжать работу при атаке беспилотников при условии обеспечения работников укрытиями, а для удобства готовят единственное приложение на базе "Дия".

Параллельно власти реализуют шаги для быстрой релокации и защиты складских помещений. Как отмечают в Офисе президента, бизнесу в Украине помогут срочно перенести склады в более безопасные регионы.

Для этого областные военные администрации переводят на круглосуточный режим работы и создают специальные рабочие группы, занимающиеся децентрализацией складских запасов и хранением продукции.