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Кабмін виділяє 33,6 млрд гривень на виплати військовим та їхнім сім'ям

19:40 04.09.2026 Пт
2 хв
Прем'єр гарантує підтримку бійцям
aimg Сергій Козачук
Кабмін виділяє 33,6 млрд гривень на виплати військовим та їхнім сім'ям Фото: Кабмін гарантує виплати військовим у вересні (Getty Images)
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Кабмін перерозподілив кошти з резерву сектору безпеки й оборони, щоб у вересні своєчасно забезпечити виплати військовослужбовцям Збройних сил України та їхнім родинам.

Про це заявив премʼєр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Куди спрямують фінансування

За словами очільника уряду, загалом на ці потреби виділяють 33,6 млрд грн. Гроші розподілять за двома основними напрямками:

  • 25,9 млрд грн - на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ за вересень;
  • 7,7 млрд грн - на одноразову грошову допомогу у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності захисників.

Сергій Корецький підкреслив, що виплати воїнам, підтримка їхніх сімей та забезпечення Сил оборони необхідним озброєнням залишаються безумовним пріоритетом держави.

Заклик до посадовців

Прем'єр-міністр також звернувся до урядовців та народних депутатів із закликом максимально прискорити роботу задля збалансування бюджету.

"Я ще раз закликаю урядовців та парламентарів максимально прискорити роботу та сфокусуватись на прийнятті абсолютно всіх невідкладних рішень та законів задля отримання міжнародної фінансової допомоги. Це єдиний спосіб збалансувати бюджет в нинішніх умовах", - наголосив Корецький.

Кабмін змінює правила для бізнесу

Нагадаємо, Кабінет міністрів розробляє заходи для підтримки українського підприємництва та збереження виробничих потужностей у умовах постійної загрози обстрілів.

Зокрема, в Україні ухвалюють рішення щодо зміни правил повітряних тривог та роботи бізнесу. Уряд планує впровадити диференційований підхід до сповіщень - жовтий та червоний рівні небезпеки залежно від характеру загрози.

Крім того, підприємствам дозволять продовжувати роботу під час атаки безпілотників за умови забезпечення працівників укриттями, а для зручності готують єдиний застосунок на базі "Дії".

Паралельно влада реалізує кроки для швидкої релокації та захисту складських приміщень. Як зазначають в Офісі президента, бізнесу в Україні допоможуть терміново перенести склади у більш безпечні регіони.

Для цього обласні військові адміністрації переводять на цілодобовий режим роботи та створюють спеціальні робочі групи, які займатимуться децентралізацією складських запасів та збереженням продукції.

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