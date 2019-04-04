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Кабмін звільнив заступника голови "Укравтодору"

Новини » Політика    04.04.2019 - 18:30
Кабмін звільнив заступника голови "Укравтодору"
Фото: Олександр Харченко (ukravtodor.gov.ua)

Дане розпорядження підписав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Кабінет міністрів України прийняв рішення звільнити Олександра Харченка від виконання обов'язків заступника голови "Укравтодору". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну від 3 квітня 2019 р. № 207-р.

Дане розпорядження підписав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Звільнити Харченка Олександра Івановича від виконання обов'язків заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України за власним бажанням", - йдеться у розпорядженні.

Нагадаємо, Олександр Харченко обіймав посаду заступника голови Державного агентства автомобільних доріг України і раніше - з липня 2013 по квітень 2014 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прем'єр-міністр Естонської Республіки Юрі Ратас на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого парламенту. Уряд Юрі Ратаса почала роботу 23 листопада 2016 року. Офіційно президент Естонії Керсті Кальюлайд запропонує Кає Каллас формувати новий уряд в п'ятницю, 5 квітня.

Крім того, 2 квітня президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка подав у відставку. Бутефліка зважився на такий крок після того, як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

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