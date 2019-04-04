Кабмин уволил заместителя председателя "Укравтодора"

Фото: Александр Харченко (ukravtodor.gov.ua)

Данное распоряжение подписал премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Кабинет министров Украины принял решение уволить Александра Харченко от исполнения обязанностей заместителя председателя "Укравтодора". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Кабмина от 3 апреля 2019 г. № 207-р.

Данное распоряжение подписал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Освободить Харченко Александра Ивановича от исполнения обязанностей заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины по собственному желанию", - говорится в распоряжении.

Напомним, Александр Харченко занимал должность заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины и раньше - с июля 2013 по апрель 2014 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас на первом заседании парламента нового созыва объявил об отставке своего парламента. Правительство Юри Ратаса начало работу 23 ноября 2016 года. Официально президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложит Кае Каллас формировать новое правительство в пятницу, 5 апреля.

Кроме того, 2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подал в отставку. Бутефлика решился на такой шаг после того, как начальник генштаба Вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салах потребовал незамедлительных конституционных процедур для отстранения президента от должности.