Уряд Естонії пішов у відставку

Фото: Рійгікогу (riigikogu.ee)

Уряд Юрі Ратаса почала роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі 863 дня

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас у четвер, 4 квітня, на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ERR.

Згідно з законом, уряд продовжить свою діяльність до тих пір, поки на посаду не вступить новий кабінет міністрів.

Уряд Юрі Ратаса почала роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі 863 дня.

В даний час тривають переговори щодо нової коаліції, яку можуть сформувати Центристська партія, EKRE і Isamaa.

Вибори в Рійгікогу виграла Партія реформ, яка отримала 34 місця в парламенті. Центристська партія отримала 26 мандатів, Консервативна народна партія (EKRE) - 19, партія Isamaa ("Вітчизна") - 12 і Соціал-демократична партія (СДП) - 10. Для формування уряду більшості правляча коаліція повинна контролювати не менше 51 місця в Рійгікогу.

За сформованою в Естонії політичної традиції, пропозицію сформувати уряд президент в першу чергу робить лідеру партії, яка виграла вибори, тобто в даному випадку Партії реформ. Її голова Кая Каллас раніше неодноразово говорила, що не планує відмовлятися від пропозиції президента.

Офіційно Керсті Кальюлайд запропонує Кає Каллас формувати новий уряд в п'ятницю, 5 квітня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в розвідці Естонської Республіки заявили, що єдина серйозна загроза безпеки для Естонії виходить від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО.

Нагадаємо, 2 квітня президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка подав у відставку. Бутефліка зважився на такий крок після того, як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.