ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Естонії пішов у відставку

Новини » Політика    04.04.2019 - 16:28
Уряд Естонії пішов у відставку
Фото: Рійгікогу (riigikogu.ee)

Уряд Юрі Ратаса почала роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі 863 дня

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас у четвер, 4 квітня, на першому засіданні парламенту нового скликання оголосив про відставку свого уряду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал ERR.

Згідно з законом, уряд продовжить свою діяльність до тих пір, поки на посаду не вступить новий кабінет міністрів.

Уряд Юрі Ратаса почала роботу 23 листопада 2016 року і перебував при владі 863 дня.

В даний час тривають переговори щодо нової коаліції, яку можуть сформувати Центристська партія, EKRE і Isamaa.

Вибори в Рійгікогу виграла Партія реформ, яка отримала 34 місця в парламенті. Центристська партія отримала 26 мандатів, Консервативна народна партія (EKRE) - 19, партія Isamaa ("Вітчизна") - 12 і Соціал-демократична партія (СДП) - 10. Для формування уряду більшості правляча коаліція повинна контролювати не менше 51 місця в Рійгікогу.

За сформованою в Естонії політичної традиції, пропозицію сформувати уряд президент в першу чергу робить лідеру партії, яка виграла вибори, тобто в даному випадку Партії реформ. Її голова Кая Каллас раніше неодноразово говорила, що не планує відмовлятися від пропозиції президента.

Офіційно Керсті Кальюлайд запропонує Кає Каллас формувати новий уряд в п'ятницю, 5 квітня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в розвідці Естонської Республіки заявили, що єдина серйозна загроза безпеки для Естонії виходить від Росії, збройні сили якої практикуються для значного військового конфлікту з НАТО.

Нагадаємо, 2 квітня президент Алжиру Абдельазіз Бутефліка подав у відставку. Бутефліка зважився на такий крок після того, як начальник генштабу Збройних сил Алжиру Ахмед Гаид Салах вимагав негайних конституційних процедур для відсторонення президента від посади.

Екс-глава Німецького футбольного союзу втратить посаду в УЄФА В Естонії перевіряють банк, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Эстонияотставка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся