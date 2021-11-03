Кабмін звільнив керівництво Державної екоінспекції
Фото: Андрій Мальований звільнений з Держеконіспекції (facebook Андрій Мальований)
Кабінет міністрів України звільнив керівництво Державної екологічної інспекції. Зокрема, посад позбулися голова та його заступник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, Кабінет міністрів звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції України. А також Віктора Канцурака - з посади заступника голови.
Крім того, на засіданні прийняли ще ряд кадрових рішень:
- Євген Зборовський очолив "Укртрансбезпеку"
- Ольга Самініна стала директором Державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт"
- Олександр Медведик очолив Миколаївський морський торговельний порт
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада прийняла відставку міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського.
На його місце розглядається нинішній заступник міністра Руслан Стрілець.