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Кабмін звільнив керівництво Державної екоінспекції

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Київ, Середа 03 листопада 2021 17:50
Кабмін звільнив керівництво Державної екоінспекції Фото: Андрій Мальований звільнений з Держеконіспекції (facebook Андрій Мальований)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України звільнив керівництво Державної екологічної інспекції. Зокрема, посад позбулися голова та його заступник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, Кабінет міністрів звільнив Андрія Мальованого з посади голови Державної екологічної інспекції України. А також Віктора Канцурака - з посади заступника голови.

Крім того, на засіданні прийняли ще ряд кадрових рішень:

  • Євген Зборовський очолив "Укртрансбезпеку"
  • Ольга Самініна стала директором Державного підприємства "Бердянський морський торговельний порт"
  • Олександр Медведик очолив Миколаївський морський торговельний порт

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада прийняла відставку міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського.

На його місце розглядається нинішній заступник міністра Руслан Стрілець.

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Кабінет Міністрів України
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