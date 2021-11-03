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Хто буде замість Абрамовського: у СН назвали кандидата

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Київ, Середа 03 листопада 2021 14:58
Хто буде замість Абрамовського: у СН назвали кандидата Фото: голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Тимчасово виконуючим обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів України стане Руслан Стрілець. Наразі він перебуває на посаді заступника глави Мінприроди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в ефірі Україна-24.

"Поки що відклали (заміщення екс-міністра захисту довкілля Романа Абрамовського, - ред.). На уряді пана Стрільця оберуть тимчасово виконуючим обов'язки. Потім, за один-два тижні визначимося і підемо до сесійної зали", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України прийняла відставку міністра захисту довкілля Романа Абрамовського.

За його відставку проголосували 221 народний депутат.

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