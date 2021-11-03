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Кабмин уволил руководство Государственной экоинспекции

Новина українською →
Киев, Среда 03 ноября 2021 17:50
Кабмин уволил руководство Государственной экоинспекции Фото: Андрей Малеваный уволен из Госэкониспекции (facebook Андрей Малеваный)
Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной экологической инспекции. В частности, должностей лишились глава и его заместитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, Кабинет министров уволил Андрея Малеванного с должности главы Государственной экологической инспекции Украины. А также Виктора Канцурака - с должности замглавы.

Кроме того, на заседании приняли еще ряд кадровых решений:

  • Евгений Зборовский возглавил "Укртрансбезопасность"
  • Ольга Саминина стала директором государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт"
  • Александр Медведик возглавил Николаевский морской торговый порт

Напомним, сегодня Верховная рада приняла отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

На его место рассматривается нынешний замминистра Руслан Стрелец.

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Кабинет Министров Украины
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