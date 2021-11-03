Кабмин уволил руководство Государственной экоинспекции
Фото: Андрей Малеваный уволен из Госэкониспекции (facebook Андрей Малеваный)
Кабинет министров Украины уволил руководство Государственной экологической инспекции. В частности, должностей лишились глава и его заместитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.
По его словам, Кабинет министров уволил Андрея Малеванного с должности главы Государственной экологической инспекции Украины. А также Виктора Канцурака - с должности замглавы.
Кроме того, на заседании приняли еще ряд кадровых решений:
- Евгений Зборовский возглавил "Укртрансбезопасность"
- Ольга Саминина стала директором государственного предприятия "Бердянский морской торговый порт"
- Александр Медведик возглавил Николаевский морской торговый порт
Напомним, сегодня Верховная рада приняла отставку министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.
На его место рассматривается нынешний замминистра Руслан Стрелец.