Кабмін звільнив керівника Держенергоефективності

Фото: Сергій Савчук (kmu.gov.ua)

Савчук був звільнений з посади 15 листопада

Кабінет міністрів України звільнив голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергія Савчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження, оприлюднене на Урядовому порталі.

Так, відповідно до розпорядження уряду №1062 від 15 листопада Савчук був звільнений з посади керівника Держенергоефективності за згодою сторін.

"Звільнити Савчука Сергія Дмитровича з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України за угодою сторін (пункт 3 частини першої статті 83 закону України “Про державну службу”)", - йдеться в розпорядженні.

Крім того, розпорядженням №1053 Кабмін оголосив конкурс на заміщення цієї посади. Уряд обере нового керівника Держенергоефективності на 5 років з правом повторного призначення без конкурсу ще на один термін.

Зазначимо, що Савчук очолював Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження з 20 серпня 2014 року.

Нагадаємо, раніше у Кабміні назвали переможців конкурсних відборів на посади голів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру та Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека"). Відомства очолили Денис Башлик та Олександр Погорілий.

Крім того, Кабмін призначив незалежних членів наглядової ради "Ощадбанку", а також одного незалежного члена наглядової ради "Укрексімбанку".