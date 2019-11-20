Уряд призначив нових членів наглядових рад держбанків

Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Незалежних членів наглядових рад призначили до Ощадбанку та Укрексімбанку

Кабінет міністрів України призначив незалежних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк", а також незалежного члена наглядової ради АТ "Укрексімбанк". Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Згідно з рішенням уряду до складу наглядової ради АТ "Ощадбанк" увійшли: Янне Харьюнпаа, Хуан Енріке Перес Калот, Ігор Мітюков - як незалежні члени. Незалежним членом наглядової ради АТ "Укрексімбанк" призначено Ласло Урбана.

Як нагадали в Мінфіні, 29 вересня уряд припинив повноваження окремих членів наглядової ради АТ "Ощадбанк" та АТ "Укрексімбанк". Рішення прийнято на підставі непогодження членів наглядової ради державних банків Національним банком України.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України наприкінці травня погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".

Нагадаємо, у серпні Національний банк України (НБУ) відмовився погоджувати кандидатури більшості новообраних членів наглядової ради АТ "Ощадбанк" і виступив з вимогою замінити їх.