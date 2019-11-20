Названо переможців конкурсів до Держгеокадастру і "Укртрансбезпеки"

Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)

"Укртрансбезпеку" очолить Олександр Погорілий

Кабінет міністрів України затвердив переможців конкурсних відборів на посади голів кількох відомств. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що переможцем конкурсу на посаду голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру став Денис Башлик. Також повідомляється, що Державну службу з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") очолить Олександр Погорілий.

Крім того, в конкурсі на посаду голови Державної архівної служби переміг Анатолій Хромов, а Кирило Хом'яків стане головою Державного агентства інфраструктурних проектів України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін призначив незалежних членів наглядової ради "Ощадбанку", а також одного незалежного члена наглядової ради "Укрексімбанку". Зокрема, до складу наглядової ради першого увійшли Янне Харьюнпаа, Хуан Енріке Перес Калот та Ігор Мітюков. Незалежним членом наглядової ради "Укрексімбанку" призначений Ласло Урбан.

Крім того, сьогодні уряд звільнив заступника міністра охорони здоров'я Михайла Загрійчука.