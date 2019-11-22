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Кабмин уволил руководителя Госэнергоэффективности

Новости » Политика     22.11.2019 - 11:22
Кабмин уволил руководителя Госэнергоэффективности
Фото: Сергей Савчук (kmu.gov.ua)

Савчук был уволен с должности 15 ноября

Кабинет министров Украины уволил главу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергея Савчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение, опубликованное на Правительственном портале.

Так, согласно распоряжению правительства №1062 от 15 ноября Савчук был уволен с должности главы Госэнергоэффективности по согласию сторон.

"Уволить Савчука Сергея Дмитриевича с должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины по согласию сторон (пункт 3 части первой статьи 83 закона Украины “О государственной службе”)", - говорится в распоряжении.

Кроме того, распоряжением №1053 Кабмин объявил конкурс на замещение этой должности. Правительство выберет нового руководителя Госэнергоэффективности на 5 лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.

Отметим, что Савчук возглавлял Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению с 20 августа 2014 года.

Напомним, ранее в Кабмине назвали победителей конкурсных отборов на должности глав Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра и Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность"). Ведомства возглавили Денис Башлык и Александр Погорелый.

Кроме того, Кабмин назначил независимых членов наблюдательного совета "Ощадбанка", а также одного независимого члена наблюдательного совета "Укрэксимбанка".

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Новости Украины Кабинет Министров Украиныувольнениегосэнергоэффективности
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