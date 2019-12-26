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МВС хоче в рази підвищити штрафи за порушення ПДР

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 23:41
МВС хоче в рази підвищити штрафи за порушення ПДР
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Штраф за перевищення швидкості може зрости із 510 грн до 3400 грн

Міністерство внутрішніх справ України ініціює розгляд питання про підвищення суми штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. Як передає РБК-Україна, про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

За його словами, йдеться про штрафи за деякі правопорушення з високим ступенем суспільної небезпеки. Одне із таких порушень - перевищення швидкості.

"Пропонуємо збільшити розміри штрафів за низку адміністративних правопорушень: за перевищення максимально дозволеної швидкості руху більш ніж на 50 км/год - 3400 грн (наразі 510 грн); за залишення місця ДТП - 3400 грн (наразі 255 грн) та передбачити можливість позбавлення права керування транспортними засобами на строк 6 місяців", - сказав він.

Також у рази може зрости сума штрафу за керування авто особою, яка не має на це права - із 510 грн до 10200 грн.

Крім того, МВС виступає за зниження порогу перевищення швидкості руху з якого настає адміністративна відповідальність - із 20 км до 10 км. Також є пропозиція не відносити керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння до кримінальних проступків.

"Якщо наїзд на людину був вчинений водієм під впливом алкоголю або наркотичних засобів, тоді відповідальність буде ще більшою", - уточнили в МВС.

Нагадаємо, Національна поліція України з 20 листопада додала ще 57 нових ділянок на дорогах, де будуть фіксувати порушення швидкісного режиму радарами TruCAM.

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