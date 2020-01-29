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Уряд збільшив штрафи за порушення правил пожежної безпеки

Новини » Політика     29.01.2020 - 12:53
Уряд збільшив штрафи за порушення правил пожежної безпеки
Ілюстративне фото (torange.biz)

Максимальний штраф становитиме 8500 гривень

Уряд збільшив штрафи за порушення правил пожежної безпеки до 8500 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Так, відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 гривень, а максимальний - 8500 гривень. До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України ініціює розгляд питання про підвищення штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. Зазначалося, що покарання за перевищення швидкості може вирости з 510 грн до 3400 грн.

Також повідомлялося, що водії зможуть платити штрафи за порушення ПДР в додатку "Дія". У програмі будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, і зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.

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