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Максимальний штраф становитиме 8500 гривень

Уряд збільшив штрафи за порушення правил пожежної безпеки до 8500 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Так, відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення становитиме 510 гривень, а максимальний - 8500 гривень. До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб - від 34 до 170 гривень.

"Посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України ініціює розгляд питання про підвищення штрафів за окремі порушення Правил дорожнього руху. Зазначалося, що покарання за перевищення швидкості може вирости з 510 грн до 3400 грн.

Також повідомлялося, що водії зможуть платити штрафи за порушення ПДР в додатку "Дія". У програмі будуть з'являтися повідомлення про штрафи, виписані патрульними на місці зупинки автомобіля, і зафіксовані в автоматичному режимі або в режимі фотозйомки.