Кабмін розробить Стратегію розвитку кримськотатарської мови

Президент України Володимир Зеленський розпорядився, щоб Кабінет міністрів України розробив Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки. Відповідний указ глава держави підписав у п'ятницю, 26 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента .

При цьому Кабміну необхідно забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, що здійснюються для розвитку кримськотатарської мови, в тому числі в контексті проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН на період 2022-2032 років Міжнародного десятиліття мов корінних народів і на майданчику Постійного форуму ООН з питань корінних народів.

Український уряд має розробити і забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови. Зокрема, із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Крім того, в день кримського опору російської окупації, в МЗС нагадали, що Росія захопила Крим шляхом збройної агресії і зробила спробу його протиправної анексії, посилаючись на незаконний і сфальсифікований референдум.

У зв'язку з цим МЗС України закликав світову спільноту посилити тиск на РФ.

Додамо, що Зеленський також звернувся до жителів півострова. Він нагадав про репресії в Криму з боку окупантів.

"Дорогі кримчани, час повертатися додому. Чекаємо, віримо, любимо. Народ України", - сказав президент.