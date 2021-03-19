Україна інтегрує кримськотатарську мову в цифрові платформи. Почне з "Вікіпедії"

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що заступник міністра Снавера Сейтхалилев провів зустріч з адміністратором розділу "Вікіпедія" українською мовою та координатора програм ГО "Вікімедіа Україна" Антоном Процюком, програмним менеджером державної установи "Український інститут" Ксенією Калиною, кримськотатарською молоддю та активістами.

На зустрічі обговорювали початок роботи над наповненням і перекладом онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" текстами кримськотатарською мовою. Мінреінтеграції для цього планує використовувати методику залучення громадськості до створення текстів.

"Інтеграція кримськотатарської мови в сучасні цифрові платформи є одним з важливих елементів її розвитку і популяризації, а "Вікіпедія" - це дуже потужний інструмент в цьому напрямку. Такий підхід буде сприяти вивченню та використанню кримськотатарської мови представниками корінного кримськотатарського народу, а також популяризувати її за межами етнічної групи", - зазначив Сейтхалілев.