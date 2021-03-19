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Україна інтегрує кримськотатарську мову в цифрові платформи. Почне з "Вікіпедії"

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 17:38
Україна інтегрує кримськотатарську мову в цифрові платформи. Почне з "Вікіпедії" Фото: "Вікіпедія" перекладуть кримськотатарською мовою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна має намір інтегрувати кримськотатарську мову в цифрові платформи. Очікується, що найближчим часом розпочнеться наповнення статей "Вікіпедії" цією мовою.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що заступник міністра Снавера Сейтхалилев провів зустріч з адміністратором розділу "Вікіпедія" українською мовою та координатора програм ГО "Вікімедіа Україна" Антоном Процюком, програмним менеджером державної установи "Український інститут" Ксенією Калиною, кримськотатарською молоддю та активістами.

На зустрічі обговорювали початок роботи над наповненням і перекладом онлайн-енциклопедії "Вікіпедія" текстами кримськотатарською мовою. Мінреінтеграції для цього планує використовувати методику залучення громадськості до створення текстів.

"Інтеграція кримськотатарської мови в сучасні цифрові платформи є одним з важливих елементів її розвитку і популяризації, а "Вікіпедія" - це дуже потужний інструмент в цьому напрямку. Такий підхід буде сприяти вивченню та використанню кримськотатарської мови представниками корінного кримськотатарського народу, а також популяризувати її за межами етнічної групи", - зазначив Сейтхалілев.

Нагадаємо, раніше представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило, що на окупованому півострові забороняють українську та кримськотатарську мови.

Також раніше РНБО затвердила стратегію деокупації Криму. Вона буде відкритою.

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